Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба отреагировал на информацию о возможном переходе в «Родину»

Дзюба отреагировал на информацию о возможном переходе в «Родину»
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал информацию о потенциальном переходе в московскую «Родину», выступающую в нынешнем сезоне в Лиге Pari.

«Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеётся). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 23 матчах Мир РПЛ, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android