Три клуба заинтересованы в переходе Хави Симонса из «Тоттенхэма» — Конур

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс может сменить клуб спустя всего год после перехода. «Шпоры» находятся в зоне вылета за пять туров до завершения сезона в Премьер-лиге, и будущее многих игроков команды, включая Симонса, вызывает вопросы. По информации журналиста Экрема Конура в социальной сети Х, в подписании нидерландца заинтересованы «Арсенал», «Бавария», а также его бывший клуб «ПСЖ».

Стоимость сделки может превысить € 50 млн. Хави Симонс перебрался в «Тоттенхэм» в августе прошлого года из «РБ Лейпциг» за € 65 млн. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 42 матчах во всех соревнованиях, на его счету шесть забитых мячей и семь результативных передач.