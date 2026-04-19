«Манчестер Юнайтед» следит за игроком сборной Турции, интересовавшим «Зенит» — TF

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к полузащитнику сборной Турции и «Бешикташа» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Turkish Football.

По информации источника, стамбульский клуб оценивает 25-летнего футболиста в сумму до € 60 млн. Сам Кёкчю готов покинуть «Бешикташ» только ради перехода в один из европейских грандов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита».

В нынешнем сезоне Кёкчю принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

За сборную Турции Кёкчю провёл 48 матчей.

Материалы по теме Палмер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

