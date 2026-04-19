Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Серж Гнабри пропустит чемпионат мира из-за травмы — Sky Sports

Нападающий сборной Германии и «Баварии» Серж Гнабри пропустит три-четыре месяца из-за разрыва приводящей мышцы правого бедра и не сможет принять участие в грядущем чемпионате мира, который начнётся в июне. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, точный срок восстановления 30-летнего футболиста будет зависеть от вида лечения — хирургического или консервативного.

В нынешнем сезоне Гнабри принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

