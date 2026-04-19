«ПСЖ» заинтересован в подписании форварда «Арсенала» — GFFN

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш провёл встречу с представителями нападающего лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли. Несмотря на стремление клуба сохранить своих ключевых игроков, руководство парижан также рассматривает возможность приобретения новых футболистов для усиления состава следующим летом, сообщает Get French Football News.

Руководство парижского клуба планирует осуществить переход Мартинелли в предстоящее трансферное окно. 24-летний бразилец выступает за лондонскую команду с лета 2019 года, и его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 45 млн. Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Мартинелли провёл 46 матчей за клуб во всех соревнованиях, записав на свой счёт 11 забитых мячей и шесть результативных передач.