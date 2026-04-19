«Аякс» нацелился на полузащитника мадридского «Реала» — AS

«Аякс» заинтересован в полузащитнике мадридского «Реала» Даниеле Себальосе. Спортивный директор нидерландского клуба Йорди Кройф видит 29-летнего футболиста частью нового проекта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Аяксе» считают, что Себальос соответствует профилю команды, которой нужны опытные игроки.

В нынешнем сезоне Себальос принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле 810 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

