Росеньор сообщил о состоянии Эстевао и Энцо Фернандеса после матча с «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал состояние форварда Эстевао Виллиана и полузащитника Энцо Фернандеса после поражения от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Эстевао вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 16-й минуте. Бразилец едва не открыл счёт ударом, который попал в штангу, но его игра была прервана травмой.

Фернандес, вернувшийся в состав после двухматчевого перерыва, провёл на поле 88 минут. Аргентинец не смог доиграть матч до конца и был заменён на Ромео Лавиа в концовке встречи. На пресс-конференции Росеньор рассказал о состоянии здоровья Эстевао: «Он плакал в перерыве; это было для него действительно ужасно». Тренер добавил, что у бразильца, вероятно, растяжение подколенного сухожилия, полученное в момент, когда он выбегал один на один с вратарём.

«Я только что видел [Фернандеса] в раздевалке – думаю, это была икра. Надеюсь, это просто судороги; мы, очевидно, хотим, чтобы он был готов к матчу во вторник [с «Брайтон энд Хоув Альбион»]. Сегодня вечером он выложился на полную ради клуба, и я ничего другого и не ожидаю от человека его уровня и мастерства», — приводит слова Росеньора официальный сайт клуба.