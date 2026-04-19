Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
«Реал» заинтересован в подписании «нового Погба» из Бундеслиги — TuttoJuve

«Реал» заинтересован в подписании «нового Погба» из Бундеслиги — TuttoJuve
Комментарии

Мадридский «Реал» заинтересован в полузащитнике сборной Швейцарии и «Фрайбурга» Йохане Манзамби. «Сливочные» добавили 20-летнего футболиста в список игроков, за которыми они будут следить в предстоящие трансферные окна. Об этом сообщает TuttoJuve.

Как подчёркивает источник, многие сравнивают Манзамби с чемпионом мира Полем Погба из-за физической формы швейцарского полузащитника, его умения покрывать всё поле и атакующего потенциала.

В нынешнем сезоне Манзамби принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

