Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Стал известен диагноз защитника «Реала» Рауля Асенсио

У защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио диагностирован бактериальный энтероколит. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«После анализов, проведённых у Рауля Асенсио медицинской службой «Реала», у игрока был диагностирован бактериальный энтероколит. Асенсио находится дома на лечении. Его состояние будет отслеживаться на предмет дальнейшего развития событий», — говорится в заявлении клуба.

В данный момент Асенсио находится под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение. Медицинский персонал клуба будет внимательно следить за состоянием и динамикой выздоровления защитника. Ожидается, что информация о сроках возвращения Асенсио к тренировкам станет известна в зависимости от реакции его организма на терапию.

В текущем сезоне защитник провёл 31 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

