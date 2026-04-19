В Париже раскрыта группировка, подделывавшая билеты на матчи «ПСЖ» — Le Parisien

В Париже раскрыта преступная группировка, занимавшаяся подделкой билетов на матчи «ПСЖ». По информации Le Parisien, в результате мошеннических действий пострадали около 2000 болельщиков, общий ущерб составил € 40 тыс. В начале марта парижская киберполиция (BL2C) завершила расследование, которое выявило масштабную схему обмана, действовавшую в течение двух лет.

Главным подозреваемым является 22-летний Аинис Д. Молодой человек использовал социальную сеть для создания системы продажи поддельных билетов как на домашние матчи «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс», так и на выездные игры. За два года его аккаунт привлёк более 13 тыс. подписчиков, которые доверяли продавцу.

Преступная деятельность была пресечена после того, как 28 января руководство «ПСЖ» подало официальное заявление в полицию. В ходе допроса Аинис Д. признал свою вину. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, использовании поддельных документов и отмывании денег.