Кечинов: для «Спартака» предстоит тяжелейший матч с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем матче 25-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», который состоится сегодня, 19 апреля.

«Для «Спартака» предстоит тяжелейший матч с «Ахматом». Соперник очень крепкий и здорово играет под руководством Черчесова. В команде собраны хорошие и мастеровитые футболисты. Для меня фаворит — «Спартак». Уровень у красно-белых немного выше.

Думаю, что «Спартак» победит с минимальным счётом. Но если «Ахмат» сыграет строго в обороне и будет уповать на атаки, то, конечно, будут шансы удачно сыграть с красно-белыми», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

