«Атлетико» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Испании
Поделиться
Мадридский «Атлетико» на странице в социальной сети X сделал обращение к болельщикам после поражения команды в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти «матрасники» уступили со счётом 3:4.
Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1' 1:1 Лукман – 19' 1:2 Оярсабаль – 45+1' 2:2 Альварес – 83'
«Мы боролись до конца, и, хотя не добились желаемого результата, никогда не переставали чувствовать вашу поддержку из Севильи, Мадрида и со всех уголков мира. Для нас большая честь пройти этот путь вместе с вами. Всегда вместе», — написано в сообщении «Атлетико».
В основное время голами в составе мадридской команды отметились нападающие Адемола Лукман и Хулиан Альварес.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:12
-
11:03
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:12
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:15
-
09:15
-
09:11
-
09:08
-
09:03
-
06:11
-
05:47
-
05:40
-
04:57
-
03:06
-
02:24
-
01:52