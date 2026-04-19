Эндрю Робертсон может перейти в «Тоттенхэм» по окончании сезона — Скира

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон достиг принципиального соглашения о подписании контракта с «Тоттенхэмом» до лета 2028 года. Робертсон покинет «Ливерпуль» этим летом на правах свободного агента. Футболист готов перейти в лондонский клуб, если «шпоры» сохранят прописку в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Эндрю Робертсон перешёл в «Ливерпуль» из «Халл Сити» в 2017 году за € 9 млн. Его контракт с «красными» рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает шотландца в € 10 млн.