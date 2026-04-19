Футболист «Динамо» Рубенс подвернул голеностоп в матче с «Пари НН»
Поделиться
Московское «Динамо» в телеграм-канале поделилось информацией о повреждении полузащитника Рубенса, полученном в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22' 1:1 Олусегун – 34'
Удаления: Олусегун – 74' / нет
«Полузащитник подвернул голеностоп в середине второго тайма и был заменён на 64-й минуте. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после МРТ.
Рубенс, терпения и сил! Мы с тобой», — написано в сообщении московского клуба.
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:12
-
11:03
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:12
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:15
-
09:15
-
09:11
-
09:08
-
09:03
-
06:11
-
05:47
-
05:40
-
04:57
-
03:06
-
02:24
-
01:52