Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Футболист «Динамо» Рубенс подвернул голеностоп в матче с «Пари НН»

Московское «Динамо» в телеграм-канале поделилось информацией о повреждении полузащитника Рубенса, полученном в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

«Полузащитник подвернул голеностоп в середине второго тайма и был заменён на 64-й минуте. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после МРТ.

Рубенс, терпения и сил! Мы с тобой», — написано в сообщении московского клуба.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

