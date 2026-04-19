Футболист «Динамо» Рубенс подвернул голеностоп в матче с «Пари НН»

Московское «Динамо» в телеграм-канале поделилось информацией о повреждении полузащитника Рубенса, полученном в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (1:1).

«Полузащитник подвернул голеностоп в середине второго тайма и был заменён на 64-й минуте. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после МРТ.

Рубенс, терпения и сил! Мы с тобой», — написано в сообщении московского клуба.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ в 2025 году — источник

Самые опасные травмы в футболе: