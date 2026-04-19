Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: Евсеев — эмоциональный тренер, этот импульс передаётся футболистам «Динамо» Мх

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере махачкалинского «Динамо» Вадиме Евсееве.

«Евсеев — эмоциональный тренер. Этот импульс передаётся футболистам «Динамо» Махачкала. Отсюда такой результат в последних матчах. Но непонятно, как это будет работать дальше. В этом сезоне «Зенит» играет нестабильно. Может выдать игру на загляденье, а следующий матч проиграть. В игре с «Динамо» Махачкала всё возможно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского «Динамо» 29 декабря 2025 года. Он заменил Хасанби Биджиева, который подал в отставку 7 декабря после поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Материалы по теме
Евсеев жалуется, что о футболе Махачкалы говорят мало. Он реально сделал «Динамо» лучше?
Евсеев жалуется, что о футболе Махачкалы говорят мало. Он реально сделал «Динамо» лучше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android