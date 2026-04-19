Кечинов: Евсеев — эмоциональный тренер, этот импульс передаётся футболистам «Динамо» Мх

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере махачкалинского «Динамо» Вадиме Евсееве.

«Евсеев — эмоциональный тренер. Этот импульс передаётся футболистам «Динамо» Махачкала. Отсюда такой результат в последних матчах. Но непонятно, как это будет работать дальше. В этом сезоне «Зенит» играет нестабильно. Может выдать игру на загляденье, а следующий матч проиграть. В игре с «Динамо» Махачкала всё возможно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского «Динамо» 29 декабря 2025 года. Он заменил Хасанби Биджиева, который подал в отставку 7 декабря после поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.