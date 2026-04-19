«Арсенал» нацелился на трёх футболистов «Спортинга» — Caught Offside

«Арсенал» проявляет интерес к трём игрокам «Спортинга»: защитникам Усману Дьоманде и Ивану Фреснеде, а также полузащитнику Мортену Юльманну. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, представители лондонского клуба провели беседу с коллегами из лиссабонской команды. Подчёркивается, что подобное общение между «Арсеналом» и «Спортингом» не обязательно означает, что вышеупомянутые игроки являются приоритетными кандидатами на переход. Наиболее вероятно, что клубы хотят наладить взаимоотношения. Не исключено, что Дьоманде, Фреснеда и Юльманн изъявят желание перейти в такую команду, как «Арсенал», если поступит предложение.

