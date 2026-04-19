Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Поведение школьника». Рой Кин раскритиковал Гарначо после матча с «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рой Кин раскритиковал полузащитника «Челси» Алехандро Гарначо после матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «красными дьяволами». Матч состоялся вчера, 18 апреля, и завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

«Я смотрю на Гарначо и с трудом вижу, что в нём изменилось. Он переехал в Лондон, наверняка обзавёлся какой‑нибудь модной новой машиной, но с момента ухода из «Ман Юнайтед» он ничему не научился. Каждый раз, когда игрок «Юнайтед» хоть немного давит на него, он тут же теряется. Это просто стыдно.

А потом смотришь на [Диогу] Дало: он загоняет Гарначо в угол и буквально преподаёт ему урок. В какой‑то момент Дало буквально тащит его за лицо… буквально манипулирует им, а Гарначо смотрит на судью так, словно потерял маму в супермаркете. Ты взрослый мужчина! Если защитник схватил тебя за руку, борись в ответ. Не жалуйся. Не дуйся. Это поведение школьника.

Я уже говорил раньше: талант поможет тебе попасть в команду, но, если у тебя нет ума, который соответствовал бы этому таланту, ты бесполезен для своих товарищей по команде. Он перешёл в «Челси» — и откатился назад. Позор, честное слово.

Сегодня вечером он вернётся домой, выложит пост в соцсеть и будет думать, что провёл неплохой матч. В этом и проблема современных игроков: их больше интересует причёска, чем игра головой», — приводит слова Кина Sky Sports.

30 августа 2025 года Алехандро Гарначо перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Челси». Аргентинец подписал контракт с лондонским клубом до лета 2032 года.

