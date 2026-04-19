Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году — источник

У московского «Спартака» наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди клубов Мир РПЛ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчётность клубов.

По информации источника, чистый убыток красно-белых составил 3,65 млрд рублей. В 2024 году чистый убыток московской команды составлял 1,465 млрд рублей. За год показатель вырос на 149%.

Также минувший год с убытком закончили «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4), «Крылья Советов» (628,9), «Оренбург» (63,9) и «Пари Нижний Новгород» (7,4).

Ранее источник сообщил, что московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года, которая составила 1,25 млрд рублей.

