«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году — источник

У московского «Спартака» наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди клубов Мир РПЛ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчётность клубов.

По информации источника, чистый убыток красно-белых составил 3,65 млрд рублей. В 2024 году чистый убыток московской команды составлял 1,465 млрд рублей. За год показатель вырос на 149%.

Также минувший год с убытком закончили «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4), «Крылья Советов» (628,9), «Оренбург» (63,9) и «Пари Нижний Новгород» (7,4).

Ранее источник сообщил, что московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года, которая составила 1,25 млрд рублей.

Материалы по теме «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ в 2025 году — источник

Как появился «Спартак»: