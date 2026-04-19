«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году — источник

У московского «Спартака» наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди клубов Мир РПЛ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчётность клубов.
По информации источника, чистый убыток красно-белых составил 3,65 млрд рублей. В 2024 году чистый убыток московской команды составлял 1,465 млрд рублей. За год показатель вырос на 149%.
Также минувший год с убытком закончили «Сочи» (877,3 млн рублей), «Локомотив» (859,4), «Крылья Советов» (628,9), «Оренбург» (63,9) и «Пари Нижний Новгород» (7,4).
Ранее источник сообщил, что московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года, которая составила 1,25 млрд рублей.
