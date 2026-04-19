Валерий Непомнящий: желание Черчесова и Карпина обыграть «Спартак» передаётся игрокам

Валерий Непомнящий: желание Черчесова и Карпина обыграть «Спартак» передаётся игрокам
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, влиянии тренеров на мотивацию игроков и возможном распределении призовых мест по итогам сезона. Сегодня, 19 апреля, красно-белые примут на домашнем стадионе грозненский «Ахмат». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Неизвестно, чего ждать от «Спартака», — они могут в клочья разорвать фаворита и вступиться с аутсайдером. Но по игре «Спартак» нравится. Думаю, места на подиуме должны распределиться так: «Краснодар» и «Зенит» на первом и втором месте, а на третьем — «Спартак». По качеству игры и составу они по меньшей мере третья команда РПЛ.

Говорят: Черчесов против «Спартака», Карпин против «Спартака». Это вопрос влияния тренера на команду — я уверен, что его состояние передаётся и игрокам. Желание тренера победить конкретного соперника тоже передаётся футболистам, отсюда и победы Карпина и Черчесова над «Спартаком». Но «Ахмат» сейчас вообще такая команда, которая готова сразиться с любым», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

