Будущее Клоппа не связано с «Реалом», его цель — возглавить сборную Германии — AS

Спортивный директор группы Red Bull Юрген Клопп, которого связывают с назначением в мадридский «Реал», чувствует себя комфортно и счастливо на текущей должности. Об этом сообщает AS.

По информации источника, будущее 58-летнего специалиста не связано со «сливочными» ещё как минимум на сезон. Долгосрочной целью Клоппа является возможность возглавить сборную Германии, при этом это не является для него первостепенной задачей.

Последним местом работы немца в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под руководством Клоппа мерсисайдцы выигрывали Лигу чемпионов и становились чемпионами Англии.

С января главным тренером мадридского «Реала» является Альваро Арбелоа. Ранее СМИ сообщали об уходе испанца из клуба летом.

