Тошич: Николич был близок к полуфиналу Лиги конференций, а у ЦСКА без него не сложилось

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал работу тренера Марко Николича в греческом АЕКе и оценил влияние ухода специалиста на результаты армейского клуба.

«Я не очень внимательно следил за АЕКом Николича, но видел, что он был близок к полуфиналу Лиги конференций. Марко проделал хорошую работу и ещё раз доказал, насколько он хороший тренер. К тому же АЕК лидирует в чемпионате Греции — всё идёт по плану. Хорошо, когда твоя команда играет в еврокубках — неважно в каких. Каждый тренер стремится к этому.

Все болельщики ЦСКА хотели, чтобы Николич остался и довёл до конца свою работу — выиграл титул. Команда понимала, чего он хочет, и во второй части сезона играла очень стабильно. Взяли максимум в чемпионате, выиграли Кубок. Логично было бы, чтобы ЦСКА в этом сезоне играл ещё лучше, но не получилось. Марко решил уйти, и у ЦСКА без него не сложилось», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

АЕК проиграл испанскому «Райо Вальекано» в 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. Первый матч между командами прошёл 9 апреля в Мадриде и завершился победой «Райо Вальекано» со счётом 3:0. Ответный матч состоялся в Афинах и завершился со счётом 3:1 в пользу АЕКа.

Марко Николич был главным тренером московского ЦСКА с июня 2024 года по 9 июня 2025 года. В июне 2025 года для перехода в АЕК Николич выкупил свой контракт у ЦСКА, так как на момент предложения греческого клуба у него действовало соглашение с армейцами, которое истекало летом 2026 года.