Кечинов: Умяров — один из лидеров «Спартака», в будущем он может стать капитаном команды

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах полузащитника Наиля Умярова в команде. Сегодня, 19 апреля, красно-белые примут на домашнем стадионе грозненский «Ахмат» в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Мне как болельщику, конечно, хотелось бы, чтобы Умяров в будущем стал капитаном «Спартака». Это российский футболист, сейчас он является одним из лидеров команды. Умяров играет очень уверенно в середине поля. Хотелось бы, чтобы эту роль на себя взял Умяров после того, как Зобнина уже не будет в команде», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.