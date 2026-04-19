Непомнящий: матч «Краснодара» с «Балтикой» — один из очень ожидаемых «Зенитом»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о грядущем матче 25-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (19 апреля).

«Матч «Краснодара» с «Балтикой» — один из очень ожидаемых «Зенитом». Только «Балтика» может приостановить это поступательное движение «Краснодара». Они неуступчивы, и я не вижу нюансов, за счёт которых они не смогли бы закрыть Кордобу и фланги «Краснодара». «Балтика» готовится к таким матчам, их игровые действия отложены, и одолеть их будет очень непросто. Игра на три результата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» с 53 очками занимает первое место, «Зенит» с 52 очками — второе.

