«МЮ» опережает «Челси» в борьбе за полузащитника «Сандерленда» — Тавольери

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают оставаться главными претендентами на полузащитника «Сандерленда» Ноа Садики. На текущий момент 21-летний футболист не принял решения относительно будущего, но он сделает выбор в зависимости от качества спортивного проекта. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в социальной сети X.

По информации источника, «красные дьяволы» обладают преимуществом перед «Челси» в борьбе за подписание Садики, поскольку практически гарантировали себе место в Лиге чемпионов на грядущий сезон.

В нынешнем сезоне полузащитник «Сандерленда» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

