«Безвкусная вата». Денис Казанский — о матче «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 33-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Так и понятно. Ничего нового. Безвкусная вата с неинтересным соперником. А чуть статус игра получает — так и три очка в таблицу приключений этого странного сезона.

«Арсенал», «Сити», «Вилла», «Барселона», «Бавария»… Ну, вы понимаете. А как «Лидс» или «Борнмут» — выносите портреты сэра Алекса и Басби, то есть святых, — начинается… С «Челси» всё было по конспекту такого жития. И Сульшера. С парой центральных Мазрауи — Хевен на «Стэмфорде» представить сухой матч можно настолько же, насколько реалистичным может быть появление кенгуру в рязанской кабэшечке. А вот надо же такому случиться… Хевен так вообще выдал какой-то матч видичеподобный. «Небесный» либо везде успевал, либо знал, где быть, чтобы мяч в него прилетал. Везде. Всегда. Вовремя.

Коби — матч-концерт! Да и в целом, когда такой результат в такой нужный момент приходит, не хочется лезть в какую-то глубь игры. Тем более такой. «Челси» был гораздо лучше. Две перекладины нотами «ля» третьей и четвёртой октав звучали очень громко. Демонстративно.

При таком преимуществе соперник высокого класса не только забьёт, но и мяч заберёт. Фарт сам нарисуется при такой подготовке и давлении. Но таков сегодня и «Челси». «Мы были лучше», — понятно. Но это в таблицу не добавишь. Более того, зная вспыльчивость офиса «синих» и глядя на последние матчи без забитых мячей, кажется, что Лиам Росеньор пыль в своём офисе может уже и не вытирать. А зачем?

А Кэррик всё ближе к решению большой задачи. И увеличивает свои шансы — да уже это сделал — попасть в очень небольшой лист потенциальных тренеров следующего сезона», — написал Казанский в своём телеграм-канале.