«Тоттенхэм» сделал заявление в связи с расизмом в адрес защитника Кевина Дансо

«Тоттенхэм» осудил расистские оскорбления в социальных сетях в адрес защитника Кевина Дансо, которые стали появляться после матча 33-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2).

«Со вчерашнего матча с «Брайтоном», который состоялся в рамках уикенда Премьер-лиги «Нет места расизму», Кевин Дансо подвергался и продолжает подвергаться значительным и отвратительным расистским оскорблениям в социальных сетях.

Мы слышали и видели мерзкий, бесчеловечный расизм. Поведение, которое, несомненно, является уголовным преступлением. Это недопустимо.

Клуб принимает незамедлительные меры. Мы сообщаем обо всём выявленном контенте в столичную полицию и в соответствующие органы страны, где проживают виновники, а также на соответствующие платформы социальных сетей. Мы будем добиваться самых жёстких мер против каждого человека, которого мы выявим.

Кевин пользуется нашей полной и безоговорочной поддержкой как игрок и как человек. Никто в этом клубе никогда не останется один перед лицом этого.

Ничто, связанное с формой или положением в турнирной таблице, не может оправдать или объяснить расистские оскорбления. Нет никакой связи между игрой на поле и правом на дискриминацию игрока. Критика игры — часть игры. Расизм недопустим.

Мы сотрудничаем со специализированными сторонними организациями, занимающимися мониторингом онлайн-оскорблений, расследованием инцидентов и выявлением виновных.

Нарушителям грозит тюремное заключение, запрет на посещение футбольных матчей, судимость, штрафы, общественные работы или обязательные образовательные программы, назначаемые полицией. Мы успешно добились обвинительных приговоров в отношении наших сотрудников и игроков, включая лиц, проживающих за рубежом, а также вынесли бессрочные запреты на посещение матчей клуба.

Мы призываем социальные сети действовать быстро и решительно, когда поступают сообщения о расистских оскорблениях. Мы также призываем всех, кто видит подобные оскорбления, сообщать нам напрямую на почтовый адрес, чтобы мы могли принять самые строгие меры.

Расизму нет места в «Тоттенхэм Хотспур». Расизму нет места в футболе», — написано в заявлении клуба на официальном сайте.

Материалы по теме Три клуба заинтересованы в переходе Хави Симонса из «Тоттенхэма» — Конур

Сколько зарабатывают футболисты: