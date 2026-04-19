Кечинов: Талалаев — сильный мотиватор, без него «Балтика» не выигрывает последние матчи

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о роли главного тренера Андрея Талалаева в игре «Балтики» и дал прогноз на матч калининградского клуба с «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня, 19 апреля, в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 19:30 мск.

«Как мы видим, без Талалаева «Балтика» не выигрывает последние матчи. Он очень сильный мотиватор. Когда он находится рядом с командой, то положительно действует на неё. Для «Краснодара» матч с «Балтикой» будет очень непростым. Но команда играет дома, у футболистов совсем другая мотивация. Они борются за золотые медали. «Краснодар» сегодня тоже должен победить с минимальным счётом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал Андрея Талалаева на четыре матча чемпионата России и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Наказание было назначено за потасовку с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА (1:0).

В последних двух турах РПЛ «Балтика» сыграла вничью с «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (2:2).