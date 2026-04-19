Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кайседо отклонил предложение «Реала» ради долгосрочного контракта с «Челси» — TEAMtalk

Кайседо отклонил предложение «Реала» ради долгосрочного контракта с «Челси» — TEAMtalk
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо отклонил предложение мадридского «Реала» и других клубов, чтобы заключить долгосрочный контракт с «синими». Об этом сообщает TEAMtalk.

17 апреля «Челси» объявил о продлении трудового соглашения с эквадорским футболистом до 2033 года.

По информации источника, интерес к Кайседо также проявляли «ПСЖ» и «Бавария». Зарплата 24-летнего полузащитника по новому контракту составляет £ 200 тыс. (€ 230 тыс.) в неделю.

Кайседо перешёл в «Челси» из «Брайтона» летом 2023 года. За этот период эквадорец принял участие в 141 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

