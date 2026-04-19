Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Зоран Тошич: у ЦСКА есть возможность выиграть Кубок — Челестини доработает до конца сезона

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал шансы армейцев в борьбе за Фонбет Кубок России и оценил перспективы главного тренера Фабио Челестини.

«ЦСКА ещё в борьбе за трофей, есть возможность выиграть Кубок России. Это будет хорошее достижение. К сожалению, вторая часть сезона пошла не по плану. Я уже говорил, что с этим зимними трансферами всё будет отлично. Даже не сомневался в это, но, к сожалению, не получилось. Думаю, Челестини доработает до конца, а потом руководство будет принимать решения», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

6 мая ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

