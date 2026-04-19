«Бешикташ» ведёт переговоры об аренде хавбека «Спартака» Жедсона — Türkiye Gazetesi

Турецкий клуб «Бешикташ» начал переговоры с московским «Спартаком» по поводу аренды полузащитника Жедсона Фернандеша. По информации турецкого издания Türkiye Gazetesi, российская сторона выдвинула одно условие для осуществления трансфера — покрытие годовой зарплаты футболиста. Однако руководство «Бешикташа» готово взять на себя лишь часть финансовых обязательств. Согласно данным СМИ, зарплата Жедсона составляет € 4 млн за сезон.

Жедсону 27 лет. Он подписал контракт со «Спартаком» в июле 2025 года, перейдя из «Бешикташа», и его соглашение рассчитано до лета 2029 года. В текущем сезоне португальский хавбек провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает хавбека в € 18 млн.