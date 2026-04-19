«Ювентус» может арендовать нападающего «Барселоны» — Mundo Deportivo

Крайний нападающий «Барселоны» Руни Барджи рассматривает вариант с переходом в другой клуб на правах аренды грядущим летом, поскольку недоволен количеством игрового времени в стане сине-гранатовых. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Ювентус» является главным претендентом на 20-летнего футболиста. «Монако», «Порту» и «Бетис» также проявляют интерес к Барджи. Подчёркивается, что эти команды хотели подписать шведского нападающего до его перехода в каталонский клуб летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Барджи принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

