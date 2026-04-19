Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Кристенсен отклонил новый контракт от «Барселоны» с понижением зарплаты — MD

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен отклонил первое предложение о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агенты 30-летнего футболиста продолжают вести переговоры с сине-гранатовыми, поскольку он хочет продолжить карьеру в стане «блауграны». «Барселона» предложила Кристенсену новое трудовое соглашение, поскольку ценит его лояльность клубу, однако новый контракт предполагает значительно более низкую зарплату, чем есть у защитника сейчас. Подчёркивается, что игрок интересен командам из Италии и Германии.

В нынешнем сезоне Кристенсен провёл 17 матчей. С декабря футболист восстанавливается после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена.

