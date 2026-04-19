Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик заявил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что хочет продолжить работу в клубе, но признаёт, что окончательное решение остаётся за руководством.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

«Мне нравится быть здесь. Вы хотите быть частью таких ночей, частью особых вещей, создать команду. У меня нет временных рамок», — приводит слова Кэррика Goal.

В субботу, 18 апреля, «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» со счётом 1:0 на «Стэмфорд Бридж» — это приблизило команду к квалификации в Лигу чемпионов УЕФА.

После 33 туров АПЛ «Ман Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Челси», который находится на шестой строчке, на 10 очков. Под руководством Кэррика команда выиграла 8 из 12 матчей — это заметно лучше результатов на старте сезона: столько же побед было одержано за первую 21 игру в сезоне-2025/2026.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android