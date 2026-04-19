Майкл Кэррик заявил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что хочет продолжить работу в клубе, но признаёт, что окончательное решение остаётся за руководством.

«Мне нравится быть здесь. Вы хотите быть частью таких ночей, частью особых вещей, создать команду. У меня нет временных рамок», — приводит слова Кэррика Goal.

В субботу, 18 апреля, «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» со счётом 1:0 на «Стэмфорд Бридж» — это приблизило команду к квалификации в Лигу чемпионов УЕФА.

После 33 туров АПЛ «Ман Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Челси», который находится на шестой строчке, на 10 очков. Под руководством Кэррика команда выиграла 8 из 12 матчей — это заметно лучше результатов на старте сезона: столько же побед было одержано за первую 21 игру в сезоне-2025/2026.