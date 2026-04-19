Павел Погребняк: Захарян тоже внёс вклад в победу «Реала Сосьедад» в Кубке Испании
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отметил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян внёс вклад в победу команды в Кубке Испании.
В решающем матче турнира «Реал Сосьедад» победил мадридский «Атлетико» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). Захарян не был включён в заявку команды из Сан-Себастьяна на финал из-за болезни. При этом Захарян забил гол во встрече первого раунда Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0).
Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1' 1:1 Лукман – 19' 1:2 Оярсабаль – 45+1' 2:2 Альварес – 83'
«Надо поздравить Захаряна с победой в Кубке Испании. Если он был в заявке команды, выходил на поле, значит, всё легально. Захаряна можно поздравить. Он тоже внёс вклад в этот трофей», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
