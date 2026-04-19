Павел Погребняк: Захарян тоже внёс вклад в победу «Реала Сосьедад» в Кубке Испании

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отметил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян внёс вклад в победу команды в Кубке Испании.

В решающем матче турнира «Реал Сосьедад» победил мадридский «Атлетико» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). Захарян не был включён в заявку команды из Сан-Себастьяна на финал из-за болезни. При этом Захарян забил гол во встрече первого раунда Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0).

«Надо поздравить Захаряна с победой в Кубке Испании. Если он был в заявке команды, выходил на поле, значит, всё легально. Захаряна можно поздравить. Он тоже внёс вклад в этот трофей», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские футболисты за рубежом: