Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Sport.es назвал главный фактор, препятствующий переходу Рашфорда в «Барселону»

Sport.es назвал главный фактор, препятствующий переходу Рашфорда в «Барселону»
«Манчестер Юнайтед» откажется от повторной аренды нападающего Маркуса Рашфорда в «Барселону», а также от снижения цены его трансфера с € 30 млн, прописанных в качестве отступных, поскольку реальная рыночная стоимость 28-летнего вингера составляет около € 40 млн. Об этом сообщает Sport.es.

Однако, по информации источника, главным препятствием на пути «блауграны» к покупке Рашфорда является его зарплата. В связи с вероятной квалификацией «красных дьяволов» в Лигу чемпионов на грядущий сезон оклад нападающего вырастет до £ 325 тыс. (€ 373 тыс.) в неделю, или до примерно € 20 млн в год. Указанная зарплата в сочетании с трансферной стоимостью футболиста уменьшают его шансы остаться в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами.

