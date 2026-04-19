«Мы вернёмся сильнее». Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо — о поражении в финале Кубка Испании
Вратарь мадридского «Атлетико» Хуан Муссо прокомментировал поражение команды в финале Кубка Испании от «Реала Сосьедад» (2:2; 3:4 пен.).
Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1' 1:1 Лукман – 19' 1:2 Оярсабаль – 45+1' 2:2 Альварес – 83'
«Мы отдали всё, что у нас было, но на этот раз этого оказалось недостаточно. Вера остаётся незыблемой, и мы держим головы высоко, потому что единственный способ потерпеть неудачу — перестать стараться и мечтать. Я не сомневаюсь, что мы вернёмся сильнее и сплочённее.
Нам ещё предстоит вписать немало страниц в историю, и бог уготовил этой семье великие свершения.
Благодарю всех, кто был с нами в Севилье и кто поддерживает нас безоговорочно.
И поздравляю «Реал Сосьедад» — заслуженные чемпионы!» — написал Муссо в соцсети.
