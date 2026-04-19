«Мы вернёмся сильнее». Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо — о поражении в финале Кубка Испании

Вратарь мадридского «Атлетико» Хуан Муссо прокомментировал поражение команды в финале Кубка Испании от «Реала Сосьедад» (2:2; 3:4 пен.).

«Мы отдали всё, что у нас было, но на этот раз этого оказалось недостаточно. Вера остаётся незыблемой, и мы держим головы высоко, потому что единственный способ потерпеть неудачу — перестать стараться и мечтать. Я не сомневаюсь, что мы вернёмся сильнее и сплочённее.

Нам ещё предстоит вписать немало страниц в историю, и бог уготовил этой семье великие свершения.

Благодарю всех, кто был с нами в Севилье и кто поддерживает нас безоговорочно.

И поздравляю «Реал Сосьедад» — заслуженные чемпионы!» — написал Муссо в соцсети.