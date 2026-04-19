Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: зимой ЦСКА называли претендентом на чемпионство

Кечинов: зимой ЦСКА называли претендентом на чемпионство
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о неожиданном спаде ЦСКА в текущем сезоне. После 25 туров Мир Российской Премьер-Лиги у армейцев 43 очка. Команда на текущий момент располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

«Для меня это удивительно, потому что ЦСКА очень здорово играл в прошлом году. Команду называли одним из претендентов на золотые медали. В межсезонье армейцы усилились, пришли мастеровитые футболисты: Лусиано, Баринов, Рейс. Казалось, что команда должна ещё прибавить зимой и стать фаворитом на чемпионство. Но что-то пошло не так.

Непонятно, из-за чего это происходит. Надо находиться внутри команды. Явно что-то не то. Сначала все говорили, что ЦСКА угадал с Челестини, когда был результат. Как результата не стало, все стали сразу говорить, что, наоборот, не угадали. Так всегда было», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android