Кечинов: зимой ЦСКА называли претендентом на чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о неожиданном спаде ЦСКА в текущем сезоне. После 25 туров Мир Российской Премьер-Лиги у армейцев 43 очка. Команда на текущий момент располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

«Для меня это удивительно, потому что ЦСКА очень здорово играл в прошлом году. Команду называли одним из претендентов на золотые медали. В межсезонье армейцы усилились, пришли мастеровитые футболисты: Лусиано, Баринов, Рейс. Казалось, что команда должна ещё прибавить зимой и стать фаворитом на чемпионство. Но что-то пошло не так.

Непонятно, из-за чего это происходит. Надо находиться внутри команды. Явно что-то не то. Сначала все говорили, что ЦСКА угадал с Челестини, когда был результат. Как результата не стало, все стали сразу говорить, что, наоборот, не угадали. Так всегда было», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.