Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Агент Левандовского прибыл в Италию для переговоров с «Ювентусом» — LGdS

Агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского прибыл в Италию для переговоров с «Ювентусом». По информации La Gazzetta dello Sport, встреча с руководством туринского клуба запланирована на ближайшие дни. Ожидается, что нападающий покинет «Барселону» по окончании сезона.

Кроме того, интерес к форварду проявляет и «Милан». В «Ювентусе» также необходимо прояснить будущее форварда Душана Влаховича. Контракт сербского нападающего истекает в конце года, и он хотел бы остаться в клубе. Однако руководство не намерено тратить чрезмерные средства на его удержание. В качестве альтернативы рассматривается возвращение Рандаля Коло Муани, который сейчас выступает за «Тоттенхэм». Тем не менее переход Левандовского остаётся наиболее привлекательным вариантом для «Ювентуса».

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах. На его счету 17 забитых мячей и три результативных паса.

