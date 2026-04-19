Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Камавинга «безутешно плакал» в раздевалке после удаления в матче с «Баварией» — Marca

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга «безутешно плакал» в раздевалке после удаления в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3), где он получил красную карточку спустя 25 минут после выхода на замену. Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

По информации источника, футболисты «сливочных» пришли в раздевалку разгневанными на судейство в игре, однако успокоились при виде «совершенно опустошённого» Камавинга. Подчёркивается, что французский полузащитник был похож на футболиста, осознающего, что совершил ошибку, которая определила исход противостояния. Игроки «Реала» поддержали Камавинга.

Полузащитник осознаёт, что его имя фигурирует в трансферном списке «сливочных».

«Реал» выставил Камавинга на трансфер — El Mundo

