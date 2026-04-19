Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Гендиректор «Динамо»: по ощущениям, остаток сезона Рубенс, конечно, пропустит

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о травме полузащитника Рубенса. Ранее сообщалось, что хавбек подвернул голеностоп в середине второго тайма матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Игра состоялась в субботу, 18 апреля, и завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

— Травма Рубенса насколько серьёзна?
— Конкретно сейчас делается обследование. Пока ещё с врачом не созвонился, чуть позже будет информация по этому вопросу. Но, по ощущениям, остаток сезона он, конечно, пропустит, – передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

