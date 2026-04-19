Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пивоваров — о судьбе Нгамалё: автоматически его контракт продлён не будет

Пивоваров — о судьбе Нгамалё: автоматически его контракт продлён не будет
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем нападающего Муми Нгамалё в клубе.

— Правда ли, что автопродление контракта с Муми Нгамалё уже невозможно?
— Да, мы вчера это проверили, у него не выполнены условия. Автоматически его контракт продлён не будет.

— Идут переговоры?
— Впереди у нас важные игры. Спорт является для него приоритетом, готовимся к предстоящим матчам.

— Желание сохранить Муми есть у клуба?
— Муми – важный игрок. В своё время он внёс значительный вклад в то, что мы приблизились к первому месту. Конечно, хотелось бы, чтобы он помогал команде, – передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Муми Нгамалё подписал контракт с московским «Динамо» в сентябре 2022 года. Соглашение с игроком действует до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Для автоматического продления соглашения Нгамалё должен был сыграть не менее тайма в девяти из 10 оставшихся встреч чемпионата России. Однако в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0) Нгамалё получил травму и покинул поле на 13-й минуте. В 25-м туре он появился на поле на 65-й минуте, что сделало невозможным выполнение условия по продлению контракта. Теперь продление соглашения возможно только при отдельной договорённости между клубом и футболистом.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android