Пивоваров — о судьбе Нгамалё: автоматически его контракт продлён не будет

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем нападающего Муми Нгамалё в клубе.

— Правда ли, что автопродление контракта с Муми Нгамалё уже невозможно?

— Да, мы вчера это проверили, у него не выполнены условия. Автоматически его контракт продлён не будет.

— Идут переговоры?

— Впереди у нас важные игры. Спорт является для него приоритетом, готовимся к предстоящим матчам.

— Желание сохранить Муми есть у клуба?

— Муми – важный игрок. В своё время он внёс значительный вклад в то, что мы приблизились к первому месту. Конечно, хотелось бы, чтобы он помогал команде, – передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Муми Нгамалё подписал контракт с московским «Динамо» в сентябре 2022 года. Соглашение с игроком действует до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Для автоматического продления соглашения Нгамалё должен был сыграть не менее тайма в девяти из 10 оставшихся встреч чемпионата России. Однако в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0) Нгамалё получил травму и покинул поле на 13-й минуте. В 25-м туре он появился на поле на 65-й минуте, что сделало невозможным выполнение условия по продлению контракта. Теперь продление соглашения возможно только при отдельной договорённости между клубом и футболистом.