В московском «Динамо» рассказали, будет ли продлён контракт с голкипером Лунёвым

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о перспективах продления контракта с голкипером Андреем Лунёвым.

— По Лунёву есть информация по продлению?

— Лунёв достаточно близок к продлению, но ему надо сыграть ещё определённое время, – передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Андрей Лунёв подписал контракт с московским «Динамо» в июне 2024 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года, с возможностью пролонгации ещё на сезон.

В текущем сезоне Лунёв провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах. Голкипер пропустил 19 мячей, при этом в четырёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.