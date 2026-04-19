«Спартак» подготовил особую капитанскую повязку для Зобнина в честь его 300 матчей за клуб

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале представила специальную капитанскую повязку для полузащитника Романа Зобнина, посвящённую 300 матчам футболиста за клуб. Сегодня, 19 апреля, команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Ахматом».

«Особенная капитанская повязка для Романа Зобнина! 300 матчей за «Спартак». Капитан. Чемпион. Лидер», — написано в сообщении «Спартака».

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

Зобнин провёл 300-й матч за красно-белых в 24-м туре Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). На восьмой минуте полузащитник открыл счёт. 32-летний футболист играет за «Спартак» с 2016 года. Действующее трудовое соглашение Зобнина с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

