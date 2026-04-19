Дмитрий Комбаров считает, что у «Спартака» есть все шансы взять бронзу РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от грядущего матча красно-белых с «Ахматом» в 25-м туре Мир РПЛ (19 апреля), а также оценил шансы московской команды на бронзовые медали.

– «Ахмат» стал «грозой авторитетов» нынешней весной. Что ждать от домашнего матча «Спартака» с грозненцами?

– «Спартак» сейчас находится в хорошей форме и показывает быстрый футбол. Довольно качественный футбол. Моё мнение — он выиграет у «Ахмата». Да, по‑всякому порой бывает. Но я исхожу из того, как «Спартак» сейчас выглядит. Он здесь фаворит и должен победить.

– «Спартак» возьмёт бронзу?

– Выиграет все матчи — возьмёт бронзу. Все шансы у него есть для этого, — приводит слова Комбаров «Матч ТВ».

После 24 туров подопечные Хуана Карлоса Карседо набрали 42 очка и занимают шестое место. На третьей строчке располагается «Локомотив» с 48 очками. До конца чемпионата «Спартак» проведёт шесть игр.

