В «Спартаке» высказались об отсутствии Сауся и Бонгонда в матче с «Ахматом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил причины отсутствия футболистов красно-белых Владислава Сауся и Тео Бонгонда в заявке команды на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (19 апреля).

«Саусь работает в общей группе, есть остаточные явления, поэтому решили поберечь на эту игру. Бонгонда заболел. Зорин прошёл процесс восстановления и готов к игровой практике», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев.

После 24 туров чемпионата России красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного заработала 31 очко и располагается на девятой строчке.

