Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ловчев: если в коллективе ЦСКА существует какой‑то внутренний нарыв, его нужно вскрыть

Ловчев: если в коллективе ЦСКА существует какой‑то внутренний нарыв, его нужно вскрыть
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о возможном внутреннем конфликте в ЦСКА. Армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счётом 1:1 в 25‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«Команда — это очень сложный организм. Это не просто мужики собрались попинать мяч.

Эта история с Мойзесом… Команда разделилась? Команда поддержала тренера? На одну игру могут собраться, но вдолгую так не работает. И если в коллективе существует какой‑то внутренний нарыв, его нужно вскрыть.

ЦСКА из команды, которая могла бороться за золотые медали, превратился в совершенно другое. Нет ничего. И это уже вопрос к руководству — нормализуйте как‑то ситуацию», — заявил Ловчев в эфире «Матч Премьер».

По состоянию на текущий момент ЦСКА с 43 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

