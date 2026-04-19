Ловчев: если в коллективе ЦСКА существует какой‑то внутренний нарыв, его нужно вскрыть

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о возможном внутреннем конфликте в ЦСКА. Армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счётом 1:1 в 25‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Команда — это очень сложный организм. Это не просто мужики собрались попинать мяч.

Эта история с Мойзесом… Команда разделилась? Команда поддержала тренера? На одну игру могут собраться, но вдолгую так не работает. И если в коллективе существует какой‑то внутренний нарыв, его нужно вскрыть.

ЦСКА из команды, которая могла бороться за золотые медали, превратился в совершенно другое. Нет ничего. И это уже вопрос к руководству — нормализуйте как‑то ситуацию», — заявил Ловчев в эфире «Матч Премьер».

По состоянию на текущий момент ЦСКА с 43 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.