Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала

Бывший судья Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» из Махачкалы в 25-м туре Мир РПЛ. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. Пенальти на 70-й минуте не реализовал нападающий Александр Соболев.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«Простой, открытый момент для Танашева. Рука защитника «Динамо» двигалась вверх, находилась в неестественном положении и преграждала путь мячу. Правильное решение — 11-метровый удар за игру рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 24 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 23 очка и занимает 11-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 52 очка и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
«Спартак» рубится с командой Черчесова! У красно-белых есть шанс обойти ЦСКА. LIVE
Live
«Спартак» рубится с командой Черчесова! У красно-белых есть шанс обойти ЦСКА. LIVE

