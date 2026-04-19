Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала

Бывший судья Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» из Махачкалы в 25-м туре Мир РПЛ. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. Пенальти на 70-й минуте не реализовал нападающий Александр Соболев.

«Простой, открытый момент для Танашева. Рука защитника «Динамо» двигалась вверх, находилась в неестественном положении и преграждала путь мячу. Правильное решение — 11-метровый удар за игру рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 24 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 23 очка и занимает 11-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 52 очка и располагается на второй строчке.

