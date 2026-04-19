У «Зенита» худшая реализация пенальти с сезона-2020/2021

Санкт-петербургский «Зенит» не реализовал четыре пенальти из 12 в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Это худший результат в сезоне и худший результат для «Зенита» с сезона-2020/2021, когда было пять нереализованных пенальти. Данные приводит Opta Sports.

В эти минуты идёт матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. На 70-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил с пенальти. На момент написания новости счёт во встрече — 1:0 в пользу «Зенита».

После 24 туров чемпионата России cанкт-петербургский клуб заработал 52 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы.