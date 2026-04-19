«Зенит» победил «Динамо» Махачкала в матче РПЛ, Соболев не забил с пенальти

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил с пенальти. Через восемь минут полузащитник махачкалинской команды Никита Глушков отметился автоголом.

После 25 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 23 очка и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 55 очков и располагается на первой строчке, однако у «Краснодара» (53) есть игра в запасе.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Локомотивом» — 1:1, а подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

