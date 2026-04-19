Динамо Махачкала — Зенит, результат матча 19 апреля 2026, счет 0:1, 25-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» победил «Динамо» Махачкала в матче РПЛ, Соболев не забил с пенальти
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

На 70-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил с пенальти. Через восемь минут полузащитник махачкалинской команды Никита Глушков отметился автоголом.

После 25 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 23 очка и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 55 очков и располагается на первой строчке, однако у «Краснодара» (53) есть игра в запасе.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Локомотивом» — 1:1, а подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Краснодар» отыгрался в добавленное время! Но остался ниже «Зенита» в таблице. LIVE
Live
«Краснодар» отыгрался в добавленное время! Но остался ниже «Зенита» в таблице. LIVE

