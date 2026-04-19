«Не такой смешной, как в Питере». Президент «Динамо» Мх — о пенальти в матче с «Зенитом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначенный пенальти в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Такие пенальти назначаются, хотя для всех, кто причастен к футболу на протяжении нескольких 10-летий, для них это не совсем пенальти. Но в этот раз он не такой смешной, как в Питере», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев. На 70-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил с пенальти. Через восемь минут полузащитник махачкалинской команды Никита Глушков отметился автоголом.