Главная Футбол Новости

«Не такой смешной, как в Питере». Президент «Динамо» Мх — о пенальти в матче с «Зенитом»

Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначенный пенальти в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«Такие пенальти назначаются, хотя для всех, кто причастен к футболу на протяжении нескольких 10-летий, для них это не совсем пенальти. Но в этот раз он не такой смешной, как в Питере», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев. На 70-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил с пенальти. Через восемь минут полузащитник махачкалинской команды Никита Глушков отметился автоголом.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала
Комментарии
